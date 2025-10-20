Un possibile tentativo di assassinio di Donald Trump lo costringe a correre su per le piccole scale verso l'Air Force One

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è dovuto salire a bordo dell'Air Force One utilizzando una rampa di scale più piccola domenica dopo che è stato trovato un sospetto nido di cecchini con una chiara visuale dell'area di partenza dell'aereo. L'FBI ha preso in mano le indagini, raccogliendo prove e analizzando le comunicazioni per determinare se la struttura fosse collegata alle recenti minacce contro il presidente. Non sono state trovate armi o esplosivi, ma la scoperta ha innescato un'immediata revisione della sicurezza aeroportuale. I funzionari hanno confermato che non sono stati effettuati arresti, mentre l'adeguamento dell'imbarco di Trump riflette l'aumento delle misure precauzionali a causa dei continui problemi di sicurezza. Cosa ne pensa? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo qui sotto o al seguente link. Go!