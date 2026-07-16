Un post ufficiale del sito Ballon d'Or suggerisce un nono premio per Leo Messi

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Con l'Argentina che raggiunge la finale dei Mondiali 2026, affrontando la Spagna domenica, la possibilità che Lionel Messi vinca un altro Pallone d'Oro, qualcosa che qualche mese fa sembrava quasi impossibile, sta ora guadagnando forza.

Un post insolito su X dell'account ufficiale del Pallone d'Oro giovedì, dopo che i due finalisti erano stati decisi, ha ricordato comodamente che i calciatori che non giocano nelle leghe europee possono vincere anche il Pallone d'Oro, cosa ormai nota da tutti.

Il tempismo del post, nonostante Cristiano Ronaldo sia in prima pagina, è stato interpretato da molti come un indizio che, se l'Argentina vincesse la Coppa del Mondo, Lionel Messi sarà nuovamente favorito per il premio, proprio come fece tre anni fa dopo aver vinto la Coppa del Mondo 2022.

L'articolo sul sito del Pallone d'Oro chiarisce che non ci sono restrizioni geografiche per i vincitori del Pallone d'Oro, cosa non nuova: è così dal 2007, e da allora solo due giocatrici, uomini e donne, ci sono riuscite: Messi nel 2023 (giocando per Inter Miami e PSG) e Megan Rapinoe nel 2019 (giocante per il Seattle Reign).

L'unica restrizione è che i giudici danno valore a ciò che un giocatore fa da agosto di un anno a luglio dell'anno successivo, quindi nel caso di Messi, la MLS gioca stagioni durante l'anno solare (una tradizione che cambierà tra due anni, affinché la MLS si allinei meglio ai mercati di mercato europei). Tra agosto 2025 e luglio 2026, Messi ha vinto il titolo MLS con l'Inter Miami, quindi se aggiungesse la Coppa del Mondo, avrebbe anche abbastanza titoli per sostenere un nono Pallone d'Oro.

In un anno senza un chiaro favorito dai campionati europei (i nomi di Ousmane Dembélé ancora, Harry Kane, Jude Bellingham, Michael Olisé o Kylian Mbappé sono stati citati nelle settimane dei Mondiali, prima di scegliere Lamine Yamal come favorito se la Spagna vincesse il Mondiale), se l'Argentina vincesse il Mondiale, il nono Pallone d'Oro di Messi potrebbe essere inevitabile.

Pensi che Leo Messi vincerà un altro Pallone d'Oro? Chi pensi meritasse il premio quest'anno?