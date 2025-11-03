Un potente terremoto di magnitudo 6,3 uccide almeno 20 persone nel nord dell'Afghanistan

HQ

Un potente terremoto di magnitudo 6,3 ha colpito vicino alla città di Mazar-e Sharif, nel nord dell'Afghanistan, lunedì, uccidendo almeno 20 persone e ferendone più di 300, secondo le autorità locali. L'US Geological Survey ha riferito che il terremoto si è verificato a una profondità di circa 28 chilometri (17 miglia), con scosse avvertite nelle province di Balkh e Samangan.

Il portavoce del Ministero della Salute, Sharfat Zaman, ha detto che circa 320 persone stanno ricevendo cure per le ferite, anche se il bilancio delle vittime è destinato a salire man mano che le squadre di soccorso raggiungono i villaggi remoti tagliati fuori dai danni. I filmati condivisi sui social media hanno mostrato i soccorritori che cercavano tra le macerie e tiravano fuori i corpi dagli edifici crollati.

La storica Moschea Blu tra i monumenti danneggiati

Parte della Moschea Blu di Mazar-e Sharif, uno dei siti religiosi più venerati dell 'Afghanistan, è stata danneggiata durante il terremoto, secondo il portavoce della provincia di Balkh, Haji Zaid . La moschea secolare (che si ritiene sia il luogo di sepoltura del cugino e del genero del profeta Maometto) risale al XV secolo. Le immagini verificate hanno mostrato tegole rotte e muratura sparse nel cortile, anche se la struttura principale è rimasta in piedi.

La scossa ha anche causato interruzioni di corrente in tutto l'Afghanistan, compresa la capitale Kabul, ha confermato la compagnia elettrica nazionale. L 'USGS ha emesso un'allerta arancione, avvertendo di una distruzione potenzialmente diffusa e di vittime significative.

Quest'ultimo disastro si aggiunge alla serie di crisi che l' amministrazione talebana sta affrontando già alle prese con un grave calo degli aiuti esteri, le continue deportazioni di rifugiati e le conseguenze di un terremoto di agosto che ha ucciso più di 2.000 persone nel sud-est.

Situato su due linee di fa glia attive, l'Afghanistan rimane uno dei paesi più soggetti a terremoti del mondo. Eventi passati di portata simile hanno richiesto risposte nazionali e internazionali su larga scala.