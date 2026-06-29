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Un programma di sovvenzioni in Giappone rivela una nuova proprietà intellettuale non annunciata da Koei Tecmo

Il progetto "FUJI" si basa sull'esperienza dell'azienda nell'arte orientale e nei giochi d'azione.

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In Giappone esiste un programma di sovvenzioni governative chiamato "IP360", assegnato dal Ministero giapponese dell'Economia, del Commercio e dell'Industria (METI) a nuovi progetti con l'obiettivo di sostenere la creazione di nuova proprietà intellettuale in aree della cultura popolare giapponese, come manga, anime e videogiochi. Tra i progetti selezionati vi è uno provvisoriamente chiamato "FUJI", di Koei Tecmo.

Si tratta di un progetto non divulgato, la cui descrizione afferma che si basa sull'esperienza di Koei Tecmo in "estetica e giochi d'azione in stile orientale". Afferma inoltre che l'azienda cerca "successo globale e un'espansione diffusa del franchise guidata dal gioco stesso".

Non ci sono ulteriori dettagli o descrizioni disponibili per questo progetto finanziato, ma vale anche la pena notare che, qualunque cosa sia, sarà inevitabilmente un titolo originale, ben lontano da Rise of the Ronin, Dynasty Warriors e dagli altri franchise consolidati di Koei Tecmo. Non vediamo l'ora di imparare di più in futuro.

Un programma di sovvenzioni in Giappone rivela una nuova proprietà intellettuale non annunciata da Koei Tecmo


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