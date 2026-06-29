Un programma di sovvenzioni in Giappone rivela una nuova proprietà intellettuale non annunciata da Koei Tecmo

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In Giappone esiste un programma di sovvenzioni governative chiamato "IP360", assegnato dal Ministero giapponese dell'Economia, del Commercio e dell'Industria (METI) a nuovi progetti con l'obiettivo di sostenere la creazione di nuova proprietà intellettuale in aree della cultura popolare giapponese, come manga, anime e videogiochi. Tra i progetti selezionati vi è uno provvisoriamente chiamato "FUJI", di Koei Tecmo.

Si tratta di un progetto non divulgato, la cui descrizione afferma che si basa sull'esperienza di Koei Tecmo in "estetica e giochi d'azione in stile orientale". Afferma inoltre che l'azienda cerca "successo globale e un'espansione diffusa del franchise guidata dal gioco stesso".

Non ci sono ulteriori dettagli o descrizioni disponibili per questo progetto finanziato, ma vale anche la pena notare che, qualunque cosa sia, sarà inevitabilmente un titolo originale, ben lontano da Rise of the Ronin, Dynasty Warriors e dagli altri franchise consolidati di Koei Tecmo. Non vediamo l'ora di imparare di più in futuro.