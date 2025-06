Un quarto film Marvel sarà presentato in anteprima nel 2028

HQ

Riuscire a indovinare quantiMarvel Studios film debutteranno entro un anno solare è diventata una svolta davvero impegnativa. Mentre una volta ci aspettavamo tre film ogni 12 mesi, ultimamente siamo passati da uno nel 2024 a tre quest'anno a quelli che probabilmente saranno due l'anno prossimo, e poi, a quanto pare, altri due nel 2027 prima di ora ben quattro nel 2028. Si tratta di una situazione particolarmente insolita in quanto il capo della Disney Bob Iger ha recentemente dichiarato che l'obiettivo era quello di consolidare e concentrarsi maggiormente sulla qualità rispetto alla quantità in futuro, cosa che quest'ultima notizia non attesta affatto.

Diciamo questo perché Variety riporta ora che nel 2028 i tre film previsti verranno estesi a quattro, con un ulteriore film che dovrebbe essere presentato in anteprima il 15 dicembre 2028 e si baserà su un anno che includerà film a febbraio, maggio e novembre.

Va detto che c'è una grande possibilità che questo calendario e il piano della premiere non reggono e che qualcosa venga ritardato, rimosso o anticipato per creare una configurazione più equilibrata. Inoltre, non sappiamo ancora cosa siano questi film, poiché il post Avengers: Secret Wars nel dicembre 2027, Marvel è stato completamente silenzioso radiofonico. Questo non ha fermato le voci dilaganti, che si tratti di un grande film diX-Men, di unBlack Panther 3 diFantastic Four Blade un sequel e altro ancora.

Ti aspetti quattro Marvel film nel 2028?