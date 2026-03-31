Un Rembrandt perduto? Nascosto in bella vista come una "copia"

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Per più di cento anni, un ritratto appeso nella casa di un imprenditore di Cambridge è stato attribuito a un'imitazione da officina: una copia decente di un Rembrandt, ma non quella autentica. Ora, uno dei massimi studiosi mondiali di Rembrandt afferma che gli esperti si sono sbagliati.

Il dipinto, Old Man with a Gold Chain , raffigura un uomo anziano con un cappello piumato e (come suggerisce il titolo) una catena d'oro lucente. Risale ai primi anni 1630 ed è quasi identica a un indiscusso Rembrandt conservato dall'Art Institute of Chicago. Per la prima volta in quasi quattro secoli, le due opere sono state esposte fianco a fianco a Chicago, e il confronto ha riacceso un dibattito di lunga data.

Lo studioso Gary Schwartz sostiene che entrambi i dipinti sono del maestro olandese stesso. Il suo ragionamento: era prassi comune tra i pittori olandesi dell'epoca creare le proprie repliche. Perché affidare il compito a uno studente, i cui errori avrebbero bisogno di essere corretti, quando potresti semplicemente ridipingere una composizione appena finita, con i passaggi ancora freschi in mano e in mente? Fondamentale, la cosiddetta "copia" non mostra nessuna delle correzioni che ci si aspetterebbe da uno studente che impara sul campo.

L'analisi tecnica aggiunge fascino. La tela e i pigmenti della versione britannica corrispondono a quelli usati dallo studio di Rembrandt, e i suoi strati di preparazione si allineano con otto opere di Rembrandt confermate dal 1632 al 1633. La scoperta è stata riportata da media come The Guardian, e qui sotto potete vedere i dipinti e giudicare voi stessi: