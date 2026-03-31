Un Rembrandt perduto? Nascosto in bella vista come una "copia"
Un dipinto liquidato per oltre un secolo come una semplice copia potrebbe in realtà essere l'originale.
Per più di cento anni, un ritratto appeso nella casa di un imprenditore di Cambridge è stato attribuito a un'imitazione da officina: una copia decente di un Rembrandt, ma non quella autentica. Ora, uno dei massimi studiosi mondiali di Rembrandt afferma che gli esperti si sono sbagliati.
Il dipinto, Old Man with a Gold Chain , raffigura un uomo anziano con un cappello piumato e (come suggerisce il titolo) una catena d'oro lucente. Risale ai primi anni 1630 ed è quasi identica a un indiscusso Rembrandt conservato dall'Art Institute of Chicago. Per la prima volta in quasi quattro secoli, le due opere sono state esposte fianco a fianco a Chicago, e il confronto ha riacceso un dibattito di lunga data.
Lo studioso Gary Schwartz sostiene che entrambi i dipinti sono del maestro olandese stesso. Il suo ragionamento: era prassi comune tra i pittori olandesi dell'epoca creare le proprie repliche. Perché affidare il compito a uno studente, i cui errori avrebbero bisogno di essere corretti, quando potresti semplicemente ridipingere una composizione appena finita, con i passaggi ancora freschi in mano e in mente? Fondamentale, la cosiddetta "copia" non mostra nessuna delle correzioni che ci si aspetterebbe da uno studente che impara sul campo.
L'analisi tecnica aggiunge fascino. La tela e i pigmenti della versione britannica corrispondono a quelli usati dallo studio di Rembrandt, e i suoi strati di preparazione si allineano con otto opere di Rembrandt confermate dal 1632 al 1633. La scoperta è stata riportata da media come The Guardian, e qui sotto potete vedere i dipinti e giudicare voi stessi: