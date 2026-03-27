Un ricercatore di Steam spiega perché i giochi indie sono in un'"età dell'oro" in questo momento

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Quando l'AAA vacilla e i giocatori chiedono che un gioco di genere X o Y torni, l'indie sembra il posto giusto. Lì, non devi preoccuparti di cicli di sviluppo di sette anni e budget così grandi da farti sentire in colpa per non avere 70 dollari da spendere, sapendo che la mancanza di acquisti potrebbe portare a licenziamenti. Secondo il ricercatore di Steam e consulente indie Chris Zukowski, questo ha portato a una recente "età dell'oro" per il medium, per alcune ragioni chiave.

In un'intervista alla GDC con GamesRadar+, Zukowski ha consigliato agli sviluppatori di sviluppare le proprie competenze attraverso progetti brevi e veloci che possano poi attirare l'attenzione su di loro, portando potenzialmente a finanziamenti che possano aiutarli a creare il progetto dei sogni in futuro. Secondo Zukowski, questo è un ottimo momento per questo tipo di sviluppo.

Ha spiegato: "Sembra una cosa negativa, ma è quasi come se la base di giocatori stesse bevendo e le inibizioni si fossero abbassate. Tutta la base di giocatori che apprezzava questi giochi simili a Vampire Survivors non era così giudicante verso un gioco. Non dovevi fare marketing così duro e tutte quelle cose. Se tocchi quel genere, pensi, 'Questo è Vampire Survivors', la gente diceva, 'Va bene, fammi provare. Oh, è stato divertente.' O forse no, e sono andati avanti. Se eri in quello, è stato davvero fantastico. Ma ora quest'anno, il motivo per cui lo chiamo un'età dell'oro è che non solo abbiamo Vampire Survivors, ma abbiamo tutti questi altri generi che vivono la stessa cosa, dove le inibizioni di tutto il pubblico si abbassan e sono disposti a provare più tipi di giochi."

Gli indie restano più di successo su PC, dove Zukowski sostiene che i giocatori tollerano maggiormente il "jank". Negli ultimi 12 mesi è emersa la moda del "friendslop", che ha portato a giochi economici basati su presupposti truccati che in alcuni casi vendono milioni di copie. Alla GDC, il co-sviluppatore di Peak, Aggro Crab, ha detto che gli sviluppatori indie dovrebbero creare un gioco "friendslop" prima che la tendenza svanisca.