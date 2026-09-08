Un rivale di Godzilla viene anticipato nel nuovo Godzilla Minus Zero trailer, girato in IMAX

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Godzilla ruggirà di nuovo tra due mesi: Toho ha pubblicato il nuovo trailer di Godzilla Minus Zero, il sequel diretto del premiato Godzilla Minus One nel 2023, considerato da molti il miglior film di Godzilla di tutti i tempi, e con lo stesso cast che include Ryunosuke Kamiki, Minami Hamabe, Hidetaka Yoshioka, Yuki Yamada, Kuranosuke Sasaki e Sakura Ando.

Dopo il travolgente successo commerciale di Minus One, Godzilla Minus Zero è stato girato con telecamere IMAX, il primo film di Godzilla a essere girato in quel formato. L'uscita è prevista per il 3 novembre in Giappone e il 6 novembre in tutto il mondo.

Il nuovo trailer mostra uno stile visivo molto simile rispetto allo stesso film, dato che è ambientato nel 1949, due anni dopo l'attacco di Godzilla a una Tokyo del dopoguerra. Se Minus One rifletteva lo stato catastrofico del Giappone dopo la Seconda Guerra Mondiale e l'attacco del primo Godzilla, Godzilla Minus One promette ancora più disastri... e apparirà un nuovo mostro che sembrerà combattere contro Gojira: guarda quel cigolio e il fulmine alla fine del nuovo trailer Godzilla Minus Zero.