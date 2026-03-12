Un romantico senza speranza ottiene più di quanto si aspettasse in Blumhouse's Obsession

Se avessi un desiderio, come lo useresti? Per il bene di Bear, il protagonista del prossimo progetto horror di Blumhouse, tutto ciò che ha sempre voluto è portare la sua amicizia con la sua cotta di lunga data Nikki al livello successivo, quindi quando gli viene dato un oggetto One-Wish Willow e gli viene detto che può realizzare un suo desiderio, coglie l'occasione ma presto scopre che forse è stata la scelta sbagliata.

Conosciuto come Obsession, questo film mostra fondamentalmente come Nikki diventi incantata e ossessionata da Bear, portando a una relazione piuttosto angosciante in cui desidera solo essere amata incondizionatamente da Bear. Questo porta Nikki a diventare inquietantemente inquietante e persino letale, facendo di tutto per compiacere il suo amante.

Diretto e scritto da Curry Barker, Obsession vede protagonisti Michael Johnston e Inde Navarette nei panni di Bear e Nikki, e per quanto riguarda la data in cui Obsession debutterà al cinema, la data è fissata per il 15 maggio. Puoi vedere il trailer del film qui sotto per capire se fa per te.