Un sacco di nuove funzionalità Dragon Quest I & II HD-2D Remake mostrate nel nuovo trailer

I fan sembrano amare la cosiddetta grafica HD-2D di Square Enix, che riesce a rendere i giochi moderni e retrò. Dopo l'enorme successo di Dragon Quest III HD-2D Remake, i fan non vedono l'ora che arrivi il sequel sotto forma di Dragon Quest I & II HD-2D Remake (non fatevi ingannare dalla numerazione, questo è l'ordine cronologicamente corretto per giocare).

Square Enix ha ora rilasciato un nuovo trailer che mostra quest'ultimo, e questa volta l'attenzione si concentra sulle nuove funzionalità presenti nell'avventura. E queste non sono piccole aggiunte, ma nuovi dungeon, modi più fluidi per apprendere abilità e molto altro.

Dai un'occhiata al video qui sotto per vedere cosa dobbiamo aspettarci quando verrà lanciato per PC, PlayStation, Switch e Xbox il 30 ottobre.