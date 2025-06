Un sacco di Warcaft, FBC: Firebreak e un nuovo sforzo calcistico in arrivo su Game Pass

HQ

Come da tradizione, Microsoft ha sempre un nuovo lotto di giochi in arrivo sul suo servizio di abbonamento Game Pass all'inizio e alla metà di ogni mese. E ora che siamo a metà giugno, hanno annunciato un nuovo round, dicendo che sono "sulla buona strada e hanno più giochi per preparare la tua coda di download", tra cui il primo grande sforzo multiplayer di Remedy, un nuovissimo gioco di calcio e una forte dose di Warcraft.

Ecco cosa aspettarsi e quando (i giochi con * non verranno aggiunti a Game Pass Standard al momento del lancio, i giochi con ** sono già inclusi in altri abbonamenti ma ora verranno aggiunti a Xbox Standard):



FBC: Firebreak (Cloud, PC e Xbox Series S/X) - Oggi*



Crash Bandicoot 4: It's About Time (Console e PC) - Oggi



Lost in Random: The Eternal Die (Cloud, PC e Xbox Series X|S) - Oggi*



Star Trucker (Xbox Series X|S) - Oggi**



Wildfrost (Xbox) - Oggi**



Rivincita (Cloud, PC e Xbox Series X|S) - 19 giugno*



Volcano Princess (Cloud, Xbox e PC) - 24 giugno*



Contro la tempesta (Cloud e Xbox) - 26 giugno*



Warcraft I: Remastered (PC) - 26 giugno*



Warcraft II: Remastered (PC) - 26 giugno*



Warcraft III: Reforged (PC) - 26 giugno*



Call of Duty: WWII (Xbox e PC) - 30 giugno



Little Nightmares II (Cloud, Xbox e PC) - 1 luglio



Rise of the Tomb Raider (Cloud, Xbox e PC) - 1 luglio



Come al solito, otterrai anche altri vantaggi e bonus, qualcosa di cui puoi leggere di più su Xbox Wire.

Sfortunatamente, molto presto verranno rimossi anche sei titoli da Game Pass. Se vuoi giocare a uno di questi, assicurati di farlo prima del 30 giugno. Tuttavia, fino ad allora c'è fino al 20% di sconto con il tuo abbonamento Game Pass se vuoi tenerne uno o più: