Un sequel Blue Prince potrebbe ancora avvenire, anche se non sarà un seguito diretto

HQ

Blue Prince è già uno dei giochi indie più acclamati dell'anno, ma ora si avvicina a una stagione dei premi in corso in cui potrebbe conquistare qualche trofeo in varie categorie e show. Con una tale immagine sul gioco, potresti chiederti se Blue Prince sia un titolo one-and-done, o se ci sarà un sequel di qualche tipo.

Parlando con Polygon, il creatore Tonda Ros ha osservato di non aver ancora escluso un Blue Prince sequel, anche se conferma che non sarà un sequel diretto.

Ha espresso che "non ci sarà un seguito diretto di Blue Prince. Potrebbe esserci un gioco ambientato in quell'universo, ma non posso nemmeno dire che sarà probabilmente dello stesso genere." Questo prima di aggiungere che se dovesse crearne uno, "prenderebbe tanti rischi quanti Blue Prince ha preso."

Quindi c'è speranza... Quello che non sembra esserci speranza è una localizzazione più ampia del gioco, dato che Ros osserva che si tratta di un compito immenso che richiederebbe anni o forse anche quanto tempo per creare Blue Prince in primo luogo. Ros ha detto: "È una decisione difficile lasciare che Blue Prince sia scoperto da più persone, ma rischiare di esaurirmi e/o rinunciare a creare un gioco completamente diverso," prima di paragonarlo a "creare un secondo gioco" — o, in altre parole, essenzialmente creare Blue Prince 2."

Vorresti un seguito Blue Prince e, in tal caso, vorresti che esplorasse un nuovo genere e una nuova storia?