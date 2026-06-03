Un sequel cinematografico Backrooms è ufficialmente in lavorazione

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Non sorprende nessuno, dopo aver conquistato il botteghino lo scorso fine settimana, c'è interesse per un sequel Backrooms. La nuova IP horror ha chiaramente conquistato il pubblico con il suo debutto cinematografico, ottenendo per A24 oltre 110 milioni di dollari su un budget di 10 milioni.

Secondo Deadline, il regista Kane Parsons è la forza trainante dietro un possibile sequel. Non ci sono ancora un'autorizzazione ufficiale o piani di rilascio. Non sappiamo se qualche delle star del film originale potrebbe tornare, ma il regista emergente ventenne è ancora molto legato al franchise, come lo è stato da quando ha realizzato la sua serie su YouTube durante gli anni scolastici.

Al momento, Parsons sta cercando un collaboratore di sceneggiatura con cui lavorare al sequel. Il primo film è stato scritto da Will Soodik, che attualmente non è previsto per il suo ritorno. Al momento, la priorità per Backrooms è mantenere il suo posto al botteghino, con nuovi sfidanti come Scary Movie 6 e Masters of the Universe che si sono messi in gioco per cercare di farlo scendere in classifica.