Un sequel di Days of Thunder è ufficialmente in lavorazione, con Tom Cruise che torna come protagonista

Tom Cruise si rimetterà la giacca da corsa, dato che è in lavorazione un sequel del film sportivo del 1990 Days of Thunder. Il film ha già una sceneggiatura, scritta dallo sceneggiatore di Call of Duty e Without Remorse Will Staples, e sta cercando di scegliere Jonathan Levine per dirigere il film.

Secondo The Hollywood Reporter, Tom Cruise ha già firmato per recitare nel film, che sarà la sua prossima produzione e potrebbe iniziare le riprese già all'inizio del 2027 se tutto andrà secondo i piani. Levine è ancora nel mezzo di trattative con la Paramount, ma presto diventerà un regista molto richiesto, se si crede alle proiezioni di prova del suo ultimo film Mr. Irrelevant.

Il film originale vedeva il compianto e grande Tony Scott unirsi a Cruise dopo Top Gun. Cruise ha interpretato Cole Trickle, un pilota che deve tornare in pista dopo un incidente che lo ha portato in ospedale. Il film originale vedeva anche Michael Rooker, Nicole Kidman, Don Simpson e John C. Reilly, tra gli altri. Non si sa se qualcuno degli attori che potrebbe tornare per il sequel tornerà.