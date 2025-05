Un sequel di Garfield Kart è stato valutato in Australia

HQ

Sembra che il vero re delle corse sia venuto a reclamare la sua corona. Un nuovo Garfield Kart potrebbe essere in lavorazione, poiché una nuova valutazione è apparsa sul tabellone di classificazione del governo australiano, indicando che un annuncio potrebbe essere presto.

La valutazione del gioco è stata individuata per la prima volta da Gematsu e il suo titolo è Garfield Kart 2 - All You Can Drift. Il gioco è stato classificato G per il consumo generale e proviene dallo sviluppatore Eden Games e dall'editore Microids.

Le piattaforme rimangono sconosciute al momento e, sebbene la comparsa di una valutazione sia un potenziale segno di un annuncio in arrivo relativamente presto, la sfortunata verità è che nulla è garantito quando si tratta di Garfield Kart. Ma, essendo passati quasi sei anni dall'uscita di Garfield Kart: Furious Racing, ci sono molti altri amanti delle lasagne che sarebbero entusiasti di un sequel.