Un sequel di Jennifer's Body è in lavorazione, con lo sceneggiatore originale che "ci sta lavorando in questo momento"

Sono passati 15 anni da quando Jennifer's Body ha fatto il suo arrivo, e come sempre, con noi che siamo ora nel periodo più spaventoso dell'anno solare, il film è diventato un interesse risorgente tra i fan.

A tal fine, ora la regista del film originale, Karyn Kusama, è apparsa nell'ambito di un Q&A al Academy Museum of Motion Pictures, coperto da Deadline, per parlare del tanto atteso sequel.

"So che [lo sceneggiatore Diablo Cody] ci sta lavorando in questo momento, e sono molto entusiasta di sapere cosa ne verrà fuori. Conosco alcune delle ossa di esso, quindi non ho intenzione di svelare nulla, ma sembra divertente e folle come il primo film. E non ho dubbi che Diablo farà qualcosa di assolutamente incredibile con esso".

Quindi sì, un sequel di Jennifer's Body è in fase di sviluppo con Cody che scrive ancora una volta la sceneggiatura, e tutto per 20th Century Studios. Non c'è idea di quando questo diventerà realtà o quando verrà annunciato qualcosa di significativo, ma questa è comunque una buona notizia per i fan del film.