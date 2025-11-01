Un sequel di Jennifer's Body è in lavorazione, con lo sceneggiatore originale che "ci sta lavorando in questo momento"
Il regista del film originale diretto da Megan Fox ha fornito un aggiornamento su ciò che verrà dopo.
Sono passati 15 anni da quando Jennifer's Body ha fatto il suo arrivo, e come sempre, con noi che siamo ora nel periodo più spaventoso dell'anno solare, il film è diventato un interesse risorgente tra i fan.
A tal fine, ora la regista del film originale, Karyn Kusama, è apparsa nell'ambito di un Q&A al Academy Museum of Motion Pictures, coperto da Deadline, per parlare del tanto atteso sequel.
"So che [lo sceneggiatore Diablo Cody] ci sta lavorando in questo momento, e sono molto entusiasta di sapere cosa ne verrà fuori. Conosco alcune delle ossa di esso, quindi non ho intenzione di svelare nulla, ma sembra divertente e folle come il primo film. E non ho dubbi che Diablo farà qualcosa di assolutamente incredibile con esso".
Quindi sì, un sequel di Jennifer's Body è in fase di sviluppo con Cody che scrive ancora una volta la sceneggiatura, e tutto per 20th Century Studios. Non c'è idea di quando questo diventerà realtà o quando verrà annunciato qualcosa di significativo, ma questa è comunque una buona notizia per i fan del film.