Un sequel di The Social Network è in arrivo

In una svolta piuttosto sorprendente degli eventi, è stato rivelato che un sequel di The Social Network è in lavorazione. L'acclamato e pluripremiato film drammatico che ha documentato la creazione di Facebook da parte di Mark Zuckerberg e co. riceverà un seguito che è stato scritto proprio dalla persona che ha co-scritto l'originale.

Secondo Deadline, Aaron Sorkin è collegato al progetto come sceneggiatore ma anche regista questa volta, e mentre il film viene indicato come The Social Network Part II, non sono state ancora menzionate informazioni sul casting, il che significa che non è chiaro se Jesse Eisenberg per uno riprenderà il suo ruolo di Zuckerberg.

Anche la trama è nascosta, ma ci sono menzioni secondo cui Sorkin ha trovato ispirazione dalle rivolte del Campidoglio degli Stati Uniti nel gennaio 2020, arrivando a dire che Facebook ha avuto un ruolo in questo evento, qualcosa che apparentemente si estenderà all'effetto dei social media su adolescenti, preadolescenti e violenza in tutto il mondo.

Non è ancora stata fissata una data di produzione, il che significa che è improbabile che il film arrivi presto.