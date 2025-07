Un servizio di streaming basato sull'intelligenza artificiale verrà lanciato in alpha questa settimana, supportato da Amazon

HQ

Mentre continuiamo a fare i conti con l'ascesa dell'intelligenza artificiale, stiamo vedendo alcuni investire pesantemente nella tecnologia, mentre altri fanno il possibile per proteggersi da essa. Per prima cosa, The Bad Guys 2 ha una clausola specifica nei titoli di coda del film che afferma che il film non può essere utilizzato per addestrare modelli di intelligenza artificiale, proteggendo il suo stile e le sue scelte creative dall'essere copiato dalla tecnologia, eppure questo avviene in un momento in cui Amazon sta sostenendo un servizio di streaming basato sull'intelligenza artificiale.

Sì, se scopri che non ci sono abbastanza contenuti creati dall'uomo da guardare sulle molte, molte piattaforme di streaming esistenti, presto sarai in grado di ottenere un abbonamento a Showrunner, una piattaforma in cui un'intelligenza artificiale può generare scene e persino interi episodi da zero, il tutto da un semplice prompt.

Secondo Variety, Showrunner viene dalla mente della startup di San Francisco Fable, e si dirigerà verso l'alpha questa settimana. È descritto come il "Netflix dell'intelligenza artificiale" ed è strutturato in modo tale da poter persino suggerire le proprie idee o costruire su un mondo/idea esistente creato da qualcun altro.

Sostenuto da Amazon, il creatore di Showrunner, Edward Saatchi di Fable, ritiene che l'intelligenza artificiale venga utilizzata in modo errato nello spazio dell'intrattenimento e che, piuttosto che utilizzarla semplicemente per generare VFX, per esempio, dovrebbe essere utilizzata come mezzo per una forma completamente nuova di intrattenimento, sia in film/TV che nei videogiochi.

L'obiettivo di Showrunner è anche quello di collaborare con importanti case di produzione come Disney, nel tentativo di concedere in licenza la loro proprietà intellettuale e consentire agli utenti di creare progetti basati sui loro franchise, con la scusa che Disney possiede tutto ciò che è stato generato.

Per cominciare, Showrunner debutterà con un piccolo pubblico alfa che può aiutare a scolpire la piattaforma e migliorarla, con uno dei pochi progetti originali che offre una serie simile a Family Guy nota come Exit Valley. Funzionerà facendo pagare agli utenti $ 10-20 al mese per crediti che possono essere utilizzati per generare nuove scene animate, non episodi completi, suggerendo che sarà un enorme (e costoso) sforzo della comunità espandere qualsiasi progetto sulla piattaforma.

