Soldato francese ucciso in un attacco con droni in Iraq: il primo soldato europeo a morire nel conflitto in Medio Oriente

HQ

Un soldato francese è morto e altri sei sono rimasti feriti dopo un attacco con droni di origine iraniana nel nord dell'Iraq, ha dichiarato venerdì il presidente Emmanuel Macron. I soldati, parte di circa 600 militari francesi stanziati in Iraq, fornivano addestramento antiterrorismo come parte di una coalizione internazionale che combatte lo Stato Islamico. L'attacco arrivò poche ore dopo che una base italiana nella regione era stata presa di mira anch'essa.

L'ufficiale deceduto, identificato come Arnaud Frion, è il primo soldato europeo a morire nel conflitto scatenato dagli attacchi aerei statunitensi e israeliani contro l'Iran all'inizio di questo mese. I funzionari militari francesi hanno confermato che l'attacco è stato compiuto con un drone Shahed, e Macron lo ha definito "inaccettabile e ingiustificato", sottolineando che le forze francesi sono in Iraq esclusivamente per combattere il terrorismo. Il gruppo di milizie sciiti sostenuto dall'Iran Ashab al-Kahf ha rivendicato la responsabilità, citando il dispiegamento della portaerei francese nella regione.

La Francia, che dispone di circa 4.000 soldati in Iraq, Giordania, Libano, Emirati Arabi Uniti e Gibuti, ha inoltre inviato navi da guerra, incluso il suo gruppo d'attacco di portaerei, nel Mediterraneo, nel Mar Rosso e potenzialmente nello Stretto di Hormuz in una posizione difensiva. Le autorità francesi stanno conducendo una valutazione completa dell'attacco e valutando eventuali risposte potenziali in consultazione con gli alleati.