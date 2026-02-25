Un tennista speso ingiustamente per doping sta facendo causa alla WTA con una causa da 20 milioni di dollari

HQ

La tennista britannica Tara Moore, attualmente sospeso per doping di quattro anni, sta ora facendo causa alla WTA per 20 milioni di dollari dopo aver dimostrato che la sanzione era ingiusta e che la Women's Tennis Association le ha causato la perdita della carriera per negligenza, non avendo avvertito le giocatrici del rischio di contaminazione da mangiare carne.

Moore è stato sospeso nel giugno 2022 dopo essere risultato positivo a boldenone e nandrolone in un torneo a Bogotá. Ha negato di aver assunto sostanze illegali e 18 mesi dopo ha finalmente dimostrato che il risultato positivo era risultato solo per aver mangiato carne contaminata e non per droghe.

Un collegio ha stabilito la sua innocenza e la sua sospensione è stata revocata da un tribunale indipendente, ma solo per alcuni anni, tra il 2024 e luglio 2025, quando il Court of Arbitration of Sport (CAS) ha risposto all'appello dell'International Tennis Integrity Agency e Moore ha ricevuto una nuova sanzione di quattro anni, valida fino a dicembre 2027 dopo aver rimosso i 19 mesi dalla sospensione precedente.

Ora, mentre la sospensione continua, lei ha fatto causa alla WTA e chiede 20 milioni di dollari di danni, spiegando che è colpa della WTA per non aver avvertito le giocatrici del rischio di contaminazione per il consumo di carne. Il suo team legale ha osservato che la WTA aveva avvertito del rischio di contaminazione per il consumo di carne in alcuni tornei, ma non lo aveva fatto durante il torneo di Bogotá, Colombia, dove Moore è risultata positiva. Se la WTA avesse avvertito le loro giocatrici, non avrebbe mangiato quella carne, e la sua carriera sarebbe continuata.

"Il sistema antidoping è rotto. Ne sono la prova. Non per me, perché è troppo tardi, ma per i futuri giocatori che si troveranno in questa sfortunata situazione", ha scritto Moore, che ora ha 33 anni, sui social media.