Un terremoto di magnitudo 5,2 in Cina ha lasciato due morti e migliaia evacuati dopo il crollo di diversi edifici

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Questa mattina, ora europea, un terremoto di magnitudo 5,2 ha colpito il sud-est della Cina, nella Regione Autonoma del Guangxi. La città di Liuzhou è stata particolarmente colpita dal terremoto e le autorità hanno segnalato due morti al momento della stesura. Ci sono anche diverse persone disperse e più di 7.000 persone evacuate dall'area, in particolare dal villaggio di Tiyang, dove diversi edifici sono crollati e si teme danni strutturali a molti altri.

Le autorità locali hanno avvertito di interruzioni nei collegamenti di trasporto mentre lavorano per ripristinarli. Viene inoltre verificata la stabilità delle infrastrutture ferroviarie. I servizi di elettricità, acqua e gas funzionano normalmente, così come le strade principali e le vie di trasporto terrestre.

Il terremoto ha colpito la regione nelle prime ore del mattino e, secondo l'emittente statale CCTV (via Reuters), tredici edifici sono crollati. Oltre alle due vittime confermate, una persona è scomparsa e altre quattro sono state portate in ospedale con ferite di diversa gravità.