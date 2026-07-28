Un terremoto di magnitudo 7,1 colpisce Kumamoto, in Giappone, segnalazione di feriti, evacuazioni e distruzione

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Martedì si è verificato un terremoto di magnitudo 7,1 nella prefettura di Kumamoto, nel sud del Giappone. Secondo l'Agenzia Meteorologica Giapponese (JMA), il centro del terremoto era molto vicino alla città di Uto, che è anch'essa vicina alla capitale della prefettura, Kumamoto, con oltre 700.000 abitanti.

Il terremoto ha lasciato 40.000 abitazioni senza elettricità, ha causato interruzioni nei trasporti e distruzione. Non sono state segnalate vittime, ma ci sono alcune segnalazioni di decine di feriti.

Molte altre persone sono state evacuate e è stato emesso un allarme tsunami per un'onda di un metro, ma l'allarme è stato declassato, secondo il Centro di Allerta Tsunami del Pacifico degli Stati Uniti (tramite El País).

Il famoso castello di Kumamoto, risalente all'inizio del XVII secolo nella sua forma attuale (che fu ampiamente ricostruito nel 1960), potrebbe aver subito danni dieci anni dopo che la regione era stata colpita da un altro terremoto (un terremoto di magnitudo 6,2 nel 2016). I video sui social media mostrano le mura vicino al castello che si scontrano e la polvere si solleva intorno al castello.