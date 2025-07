Un terremoto di magnitudo 8.8 colpisce l'estremo oriente russo, portando all'allarme tsunami in tutto il Pacifico

HQ

Durante la notte, il Pacifico è stato scosso da un massiccio terremoto di magnitudo 8,8 che ha colpito l'estremo est russo, verificandosi vicino alla città di Petropavlovsk-Kamchatsky. Questo enorme terremoto ha naturalmente portato a preoccupazioni per uno tsunami in arrivo, con avvisi ora pubblicati in tutte le Hawaii, in Giappone, sulla costa occidentale degli Stati Uniti, in altre isole del Pacifico e altro ancora, con alcune aree che hanno già registrato onde di tsunami più piccole che hanno colpito le loro coste.

Secondo Reuters, onde alte fino a cinque metri hanno colpito la penisola russa di Kamchatka, il tutto mentre le isole hawaiane hanno affrontato onde di 1-1,2 metri di altezza. C'è ancora un ragionevole motivo di preoccupazione, tanto che ai residenti delle Hawaii in particolare è stato detto di "agire" e di salire in superficie, al quarto piano degli edifici, con la guardia costiera che ha persino spostato le navi fuori dal porto. In Giappone, sta accadendo più o meno la stessa cosa, poiché ad alcune delle coste orientali è stato ordinato di evacuare.

Le onde che hanno colpito la Kamchatka fortunatamente non sono state troppo distruttive, con loro che hanno principalmente allagato il porto e un vicino impianto di lavorazione del pesce, e lo stesso è stato riportato con il sisma e le scosse successive, senza ancora riportare morti o feriti gravi. Anche la maggior parte degli edifici è riuscita a sopravvivere al forte terremoto, che coloro che si trovano vicino al suo epicentro hanno descritto come durato diversi minuti.

Sembra che il motivo di preoccupazione sia ormai passato, ma vale la pena sapere che questo è stato uno dei terremoti più forti degli ultimi decenni che ha colpito la penisola di Kamchatka, con il terremoto del 1952 che è l'alternativa più comparabile.