Un tifoso del Tottenham visto umiliare il corpo della moglie di Declan Rice durante la vittoria dell'Arsenal in Premier League

HQ

L'Arsenal ha risposto alla pressione imposta dal Manchester City nella corsa per la Premier League con una vittoria schiacciante nel derby del Nord di Londra, 4-1 contro un Tottenham Hotspur in crisi sportiva, vicino alla retrocessione, che non vince più dall'arrivo del nuovo allenatore Igor Tudor, tra cui due doppiette di Eberechi Eze e Viktor Gyokeres, che segnò il suo centesimo gol per l'Arsenal.

La partita, tuttavia, ha avuto un momento molto vergognoso quando alcuni tifosi del Tottenham hanno preso in giro Declan Rice mostrando una foto di sua moglie al telefono. Fortunatamente, Rice non sembrava accorgersi di quel tifoso, ma il momento fu catturato da un fotografo e la foto fu ampiamente diffusa sui social media, con molti utenti che condannarono l'azione del tifoso del Tottenham.

Purtroppo non è la prima volta che succede. La fidanzata di lunga data di Rice, Lauren Fryer, ha ricevuto insulti a causa del suo aspetto fisico e ha cancellato i suoi post su Instagram nell'aprile 2024, quando è stata bersaglio di cori offensivi in una partita in cui l'Arsenal ha sconfitto il Chelsea 5-0. Questo portò anche a un'ondata di sostegno da parte dei fan per Fryer e Rice.

Declan Rice e Lauren Fryer stanno insieme da quando avevano 17 anni, hanno avuto il loro primo nel 2022 e si sono sposati a giugno 2025.