Un tornado colpisce la periferia nord di Parigi, provocando un morto

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che un potente tornado ha colpito la periferia nord di Parigi lunedì pomeriggio, uccidendo una persona e ferendone molte altre. La tempesta ha devastato parti del dipartimento della Val-d'Oise, abbattendo alberi, danneggiando case e costringendo le squadre di emergenza a intervenire in più città. Ermont è stata la più colpita, dove un operaio edile ha perso la vita dopo che i forti venti hanno abbattuto le gru in un cantiere. Anche i trasporti pubblici e le strade principali sono stati gravemente interrotti, con servizi ferroviari temporaneamente interrotti e autostrade bloccate da detriti. Al calar della notte, le autorità locali hanno allestito rifugi di emergenza per i residenti sfollati mentre continuavano gli sforzi di pulizia. Cosa ne pensa? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo nel video qui sotto o al seguente link. Go!