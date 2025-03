Il sindaco di Istanbul è stato incarcerato in attesa di processo a causa dei crescenti disordini La decisione potrebbe innescare ulteriori disordini mentre si svolge il processo al sindaco Ekrem Imamoglu.

HQ Le ultime notizie sulla Turchia . Un tribunale turco ha ordinato l'incarcerazione del sindaco di Istanbul Ekrem Imamoglu in attesa di processo con l'accusa di corruzione, una mossa che ha già alimentato proteste diffuse in tutto il paese. Imamoglu, una figura chiave dell'opposizione al presidente Erdogan, affronta le accuse insieme ad oltre 20 altre persone in relazione alle indagini sulla corruzione. Il suo arresto, ampiamente considerato politicamente motivato, è stato condannato dai leader europei e dai partiti di opposizione. Nonostante la sua negazione delle accuse, la situazione si sta rapidamente aggravando mentre le proteste continuano, con le autorità che arrestano centinaia di persone in tutta la nazione. Mentre le proteste continuano, le tensioni tra l'amministrazione Erdogan e le forze di opposizione continuano ad approfondirsi. Ekrem Imamoglu // Shutterstock