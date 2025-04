Un trio di lupi feroci è nato, "estinguendo" il leggendario animale

HQ

Sembra un po' uno scherzo ma è la verità, i lupi feroci sono tornati ad essere una realtà. L'americana Colossal Biosciences, conosciuta come l'unica azienda di "de-estinzione" al mondo, è riuscita a dare alla luce con successo tre cuccioli di lupo terribile. I cuccioli sono conosciuti come Romulus e Remus (i due maschi) e Khaleesi (una femmina), e sono considerati una "pietra miliare rivoluzionaria del progresso scientifico" e "un passo fondamentale sulla strada verso la de-estinzione di altre specie bersaglio".

Come notato da Business Wire, gli animali sono nati creando 20 modifiche della linea germinale, con 15 modifiche prese da antiche varianti genetiche che non esistono da oltre 12.000 anni.

I cuccioli saranno ospitati in una riserva ecologica di 2.000+ acri negli Stati Uniti, dove 10 badanti vengono impiegati a tempo pieno per prendersi cura delle creature. La riserva è costruita per offrire diverse "zone di ingaggio specializzate e tipi di abitudini" ed è delimitata da una recinzione alta 10 piedi con ulteriori misure di sicurezza perimetrali in atto sia per proteggere gli animali che per garantire che non scappino.

Parlando dei lupi feroci, il CEO Ben Lamm ha dichiarato: "Questo enorme traguardo è il primo di molti esempi che dimostrano che il nostro stack tecnologico di de-estinzione end-to-end funziona. Il nostro team ha prelevato il DNA da un dente di 13.000 anni fa e da un cranio di 72.000 anni fa e ha creato cuccioli di lupo terribili sani. Una volta si diceva: "Qualsiasi tecnologia sufficientemente avanzata è indistinguibile dalla magia". Oggi, il nostro team ha la possibilità di svelare parte della magia su cui stanno lavorando e il suo impatto più ampio sulla conservazione".

Annuncio pubblicitario:

Non ha solo dato alla luce questi lupi terribili, ma l'azienda ha anche annunciato l'arrivo di due cucciolate di lupi rossi clonati, il lupo più gravemente minacciato al mondo, come parte dei suoi sforzi di conservazione.Colossal Biosciences

Colossal Biosciences ha anche recentemente introdotto il mondo al topo lanoso.

Fantasma di Game of Thrones.

Annuncio pubblicitario: