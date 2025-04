Un ultimo set Lego Star Wars è stato svelato durante la Star Wars Celebration

HQ

È quasi ora di vivere il secondo capitolo della serie Andor, poiché la seconda stagione inizia la sua corsa di 12 episodi domani su Disney+. Con questo in mente, dopo una serie di nuovi annunci Lego in vista della Star Wars Celebration, durante lo spettacolo ne è seguito anche un ultimo.

Questo era in riferimento ad Andor e al droide di sicurezza del protagonista titolare doppiato da Alan Tudyk. Esatto, è stato annunciato un set K-2SO con l'intenzione di essere lanciato ad agosto. Si tratta di una versione più piccola di una costruzione a grandezza naturale che è stata esposta di persona alla convention giapponese, e viene fornita con un espositore e una targa informativa, braccia e testa snodabili e persino una piccola versione per minifigure.

Il set K-2SO sarà venduto al dettaglio per £ 79,99 / € 89,99 / $ 89,99 e sarà lanciato per tutti i fan il 1 agosto. È alto 40 cm, profondo 9 cm e largo 15 cm ed è composto da 845 pezzi singoli. Come riferimento, il modello a grandezza naturale utilizzava oltre 50.000 mattoncini ed era alto 2,5 metri!

