Un uomo armato solitario tende un'imboscata alle truppe della Guardia Nazionale vicino alla Casa Bianca alla vigilia del Ringraziamento

Due soldati della Guardia Nazionale sono stati colpiti mercoledì a soli 500 yard dalla Casa Bianca, dopo che un uomo armato solitario ha aperto il fuoco vicino a Farragut Square, facendo fuggire turisti e impiegati d'ufficio alla vigilia del Ringraziamento.

La polizia ha identificato il sospetto come Rahmanullah Lakanwal, un cittadino afghano di 29 anni arrivato negli Stati Uniti nel 2021. Gli agenti hanno detto che si è avvicinato alle truppe posizionate fuori dalla stazione della metropolitana Farragut West e ha aperto il fuoco, distruggendo una pensilina per autobus vicina prima che altri membri della Guardia intervenissero e lo immobilizzassero.

Entrambi i soldati sono stati colpiti alla testa, secondo funzionari citati da NBC News. È seguita una forte risposta di sicurezza, con la Casa Bianca temporaneamente posta sotto lockdown "condizione rossa" e l'Aeroporto Nazionale Reagan che ha sospeso i voli a causa di preoccupazioni per una minaccia più ampia.

Le autorità hanno dichiarato che l'FBI sta indagando sulla sparatoria come possibile atto di terrorismo. Il presidente Donald Trump ha ordinato ulteriori 500 soldati della Guardia Nazionale di recarsi a Washington mentre le autorità continuavano a cercare un movente.