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Un uomo avrebbe preso a pugni un gabbiano dopo aver rubato uno snack
La polizia della Cornovaglia sta chiedendo testimoni dopo che un uomo avrebbe preso a pugni a morte un gabbiano che gli rubava il cibo.
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Un uomo in Cornovaglia è sospettato di aver ucciso un gabbiano nella città costiera britannica sbattendolo violentemente contro il terreno più volte. L'incidente sarebbe avvenuto all'inizio di giugno e ha suscitato forti reazioni tra i passanti.
Il gabbiano in questione sarebbe volato giù e rubato il cibo dell'uomo, scatenando l'esplosione di rabbia che molti hanno ripreso in video. Secondo la polizia, ora stanno cercando dichiarazioni di testimoni che possano aiutare l'indagine, oltre a foto e filmati.
Non sono ancora stati annunciati accuse penali o arresti.