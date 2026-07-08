Un uomo avrebbe preso a pugni un gabbiano dopo aver rubato uno snack

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Un uomo in Cornovaglia è sospettato di aver ucciso un gabbiano nella città costiera britannica sbattendolo violentemente contro il terreno più volte. L'incidente sarebbe avvenuto all'inizio di giugno e ha suscitato forti reazioni tra i passanti.

Il gabbiano in questione sarebbe volato giù e rubato il cibo dell'uomo, scatenando l'esplosione di rabbia che molti hanno ripreso in video. Secondo la polizia, ora stanno cercando dichiarazioni di testimoni che possano aiutare l'indagine, oltre a foto e filmati.

Non sono ancora stati annunciati accuse penali o arresti.