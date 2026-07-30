Un uomo è stato ingiustamente condannato a 18 mesi di carcere per un nome utente di Skyrim

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Un uomo innocente è stato condannato a 18 mesi di carcere e 18 mesi di libertà vigilata per un nome utente frainteso. Brandon Klayme è stato arrestato nel 2020 a seguito di un'indagine per accuse di pornografia infantile e di attirare un minore. Nel 2023 è stato condannato al carcere, ma solo nel 2026 è stato definitivamente assolto da tutte le accuse e dichiarato innocente.

Come si inserisce un nome utente a tema Skyrim in tutto questo? Beh, sfortunatamente per Klayme, quando le autorità cercavano un criminale in possesso di pornografia infantile, lo rintracciarono fino a un account Kik con il nome utente fus__ro_dah, basato sull'Unrelenting Force Shout del celebre RPG di Bethesda. Klayme aveva un account con il nome utente fus_ro_dah, usando solo un sottolineo, mentre il colpevole ne usava due. Questo è stato un errore che è passato inosservato alle autorità per anni.

Nonostante Klayme sapesse di essere innocente, poiché era stato ingiustamente associato al racconto - che era la base delle prove contro il criminale - l'uomo sbagliato fu condannato al carcere. Secondo la CBC, si ritiene ora che il proprietario dell'account sospetto abbia sede in California, lontano dalla casa di Klayme in Nuova Scozia, Canada.

Una corte d'appello ha successivamente stabilito che Klayme non aveva alcun legame con la vittima minorenne del crimine e che non era responsabile di alcun illecito. Nel luglio di quest'anno, la commissione che ha esaminato il caso ha dichiarato che Klayme "non avrebbe mai dovuto essere accusato, figuriamoci condannato."

Non si sa quali saranno i prossimi passi di Klayme, ma ha detto che la detenzione ingiusta "ha cambiato il corso della mia vita."