Un uomo nascosto ha fatto un'audizione per essere il prossimo 007

Secondo The Hollywood Reporter, è stato svelato un potenziale candidato britannico per il ruolo di James Bond nel prossimo film di Denis Villeneuve. Il candidato in questione è Scott Rose-Marsh, 37 anni, un attore che si vede per lo più in piccoli ruoli in produzioni britanniche. Se è noto per qualcosa, probabilmente è il ruolo di Jerome nella serie Prime Video Chloe. THR riporta che Rose-Marsh è stata chiamata a fare un'audizione per il ruolo, forse di fronte allo stesso regista Denis Villeneuve.

The Hollywood Reporter mette in evidenza due dettagli particolarmente sorprendenti su Rose-Marsh (a parte il fatto che nessuno sa davvero chi sia). Innanzitutto, ha i capelli rossi, qualcosa che Bond non è mai stato prima. Non è un grosso problema di per sé, ma sono sicuro che c'è qualcuno su Internet che considera un Agente 007 dai capelli rossi un peccato mortale. In secondo luogo, menziona l'età di Rose-Marsh: ha 37 anni. In passato si è vociferato che Amazon voglia un Bond sotto i 30 anni, quindi secondo questa misura ha diversi anni in più.