Un uomo si lancia da una mongolfiera nei Paesi Bassi e muore

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Non siamo abituati a vedere notizie strane dai Paesi Bassi, ma a volte succede anche questo. Secondo 24 News e YLE, un uomo si è lanciato a morte da una mongolfiera sabato sera nei Paesi Bassi.

Il corpo di un uomo cadde in un giardino della città di Zundert, luogo di nascita dell'artista impressionista Vincent van Gogh, vicino al confine con il Belgio. La gente del posto assistette al salto fatale di un uomo.

La sindaca di Zundert, Joyce Vermue, ha dichiarato sui social media che il tragico incidente è avvenuto sabato sera.

"Una persona è saltata da una mongolfiera sopra Zundert. La persona è atterrata in un giardino ed è morta. Siamo molto consapevoli che molte persone hanno assistito o sentito parlare di questo."

Il sindaco ha anche detto che domenica al municipio è stato offerto aiuto psicologico ai residenti che hanno assistito al salto fatale dell'uomo.