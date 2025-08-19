Un vampiro, una capra e un portiere entrano nel Deadlock di Valve in un nuovo aggiornamento

HQ

Il misterioso nuovo sparatutto MOBA di Valve Deadlock ha originariamente attirato molti occhi quando è entrato in beta l'anno scorso. Mentre il numero di giocatori si è attestato a un costante 10-12k al giorno da allora, quei numeri sono aumentati di nuovo da quando un nuovo aggiornamento ha colpito la Mela maledetta. Secondo SteamDB, il numero di giocatori ha raggiunto un picco di ben 28k al momento in cui scriviamo.

Sei nuovi eroi sono stati rivelati per Deadlock, tra cui una capra demoniaca, un uomo trasformato in un mostro, una signora che può dare vita ai libri, un vagabondo, un vampiro e un portiere. Questi eroi arriveranno nelle prossime due settimane circa, con un nuovo eroe che si sbloccherà a giorni alterni. La prima è Mina, la vampiro, che è una trafficante di danni con cannoni di vetro con forti poteri spirituali.

Un aggiornamento della mappa visiva ha reso la Mela maledetta un po' più bella, con miglioramenti dell'illuminazione che aiutano a far risaltare le parti principali. Altre modifiche alle mappe sono in arrivo presto, secondo Valve. La schermata di selezione del personaggio ha subito un'enorme revisione, con una nuova grafica dei personaggi per tutti i partecipanti al gioco.

Infine, c'è il nascondiglio. Il tuo piccolo appartamento in cui rilassarti mentre aspetti una partita o semplicemente per resistere quando entri nel gioco. Il nascondiglio può anche essere raggiunto dagli amici, il che è un po' meglio che fissare un vicolo in attesa della tua prossima partita.