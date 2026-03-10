Un veterano di Ubisoft si è unito al team Star Wars: Fate of the Old Republic

HQ

Quando Star Wars: Fate of the Old Republic è stato annunciato durante i Game Awards, molti detrattori hanno iniziato a esprimere le loro preoccupazioni. La combinazione di una licenza pesante, un nuovo team e un gioco estremamente completo ha rotto più di un progetto nella storia.

Dopo l'annuncio, non abbiamo più sentito altro, ma ora c'è un piccolo segno di vita. È il veterano di Ubisoft e direttore artistico Pascal Blanché (che in precedenza ha lavorato su titoli come il primo Assassin's Creed, Naruto: Rise of a Ninja, Splinter Cell: Conviction e Far Cry: New Dawn ) che, tramite Bluesky, ha appena annunciato di aver appena "iniziato un nuovo ruolo come Studio Art Director presso ArcanautStudios," dove ha "unito le forze con Casey Hudson e il suo straordinario team per lavorare al prossimo epico Star Wars: Fate of the Old Republic."

Il post include anche l'immagine di una persona che sembra divisa tra le forze del bene e del male. Purtroppo, non sappiamo chi sia, e probabilmente dovremo aspettare a lungo per la risposta. Quello che è chiaro però è che Star Wars: Fate of the Old Republic non potrebbe essere in mani migliori, dato che è guidato da Casey Hudson, che ha anche creato Star Wars: Knights of the Old Republic e la trilogia Mass Effect, e da un team di veterani.