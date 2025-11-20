Un viaggio nella storia del rally gaming

HQ

Non includo la pista di ghiaia in Super Mario Kart nella categoria rally perché non lo è. E non sto nemmeno includendo qui il titolo Super Nintendo Top Gear, né Super Off Road, dato che non sono puri giochi di rally. Invece, è stato nel 1993 che ho giocato per la prima volta a un gioco di rally dedicato che mi ha davvero fatto riflettere; Perché non ci sono più giochi di questo tipo? Trash Rally for Neo Geo era uno dei titoli di corse più deboli di SNK, e non erano particolarmente bravi a sviluppare giochi di corse fin dall'inizio, ma per me è stato comunque l'inizio di qualcosa. Inoltre, a quel punto non avevo idea che Sega stesse lavorando a ciò che sarebbe diventato Sega Rally.

Nel 1995 è stato rilasciato il gioco Sega che spesso e volentieri defino "uno dei migliori di tutti i tempi", un'esperienza che naturalmente ha significato molto per il sottogenere rally e quindi per Sega. Vidi per la prima volta il mobile doppio, leggermente enorme, durante le vacanze estive del 1996 e ricordo molto bene quanto fosse incredibilmente accogliente. Il rally era anche il mio motorsport preferito all'epoca. Ho visto il mio primo vero rally da sei anni da biberone insieme a mio nonno (che amava le auto da rally Lancia, tra le altre cose). La mia storia d'amore per Sega Rally è stata senza limiti sotto molti aspetti. Per diversi mesi ho speso metà del mio stipendio da freelance come recensore di videogiochi per la sezione intrattenimento del mio giornale locale su Sega Rally, e appena ho messo le mani sulla versione Sega Saturn, ho giocato ancora di più. Penso di aver giocato allo stesso gioco e agli stessi tre circuiti con la stessa macchina per tre ore al giorno per diversi mesi. "Facile a sinistra, forse" e "Game Over Yeeeaaaaah!" vivevano (come dicono i giovani) senza pagare l'affitto nella mia testa, e Sega Rally rimane una delle migliori esperienze di corsa mai create.

Dopo centinaia d'ore in Sega Rally, ho sostituito l'iconico Toyota Celica di Carlos Sainz con un piccolo telaio WRC schietto e le larghe pattinate di AM2 per una guida molto più stretta nel titoloInfogrames PlayStation V-Rally (1997). Ricordo in particolare quanto fossero stranamente leggere le auto in questo gioco e quanto fosse frustrante capovolgere tutto il veicolo e ribaltarsi sul tetto solo toccando una pietra o un ceppo, che alla fine definiva V-Rally come esperienza. Era difficile, tecnico, anche se nel modo sbagliato (se vogliamo essere duri), ma allora, nel 1997, non importava davvero. Infogrames aveva battuto molti concorrenti sul mercato, il gioco aveva venduto molto bene, ottenuto diversi sequel più o meno sensati e definito ciò che Infogrames sarebbe diventato in gran parte. È solo un vero peccato che sia stato trascurato. V-Rally è morto e sepolto oggi, ma non doveva essere così se le carte erano state giocate diversamente.

Per me, sono stati in gran parte Sega Rally (come detto) e Colin McRae Rally (1998) a spianare la strada al rally come hobby videoludico, occupando migliaia di ore del mio tempo dalla metà degli anni '90. Colin McRae Rally è stato rilasciato per PlayStation il 15 luglio 1998, e ricordo la data di uscita come se fosse ieri. Il mese prima c'era una demo con un singolo livello con una sola auto (l'iconica STI di Colin) su un disco demo Sony, e credo di aver guidato quel piccolo pezzo del gioco almeno 200 volte prima di mettere le mani sudate sul prodotto finito. Per il suo tempo, almeno... Codemasters ' Smash Hit era considerato la simulazione più realistica del rally come sport che il mondo dei videogiochi avesse mai visto, e anche se ora sappiamo che Colin McRae Rally non era molto più "realistico" di, diciamo, Sega Rally, almeno sembrava che imitasse meglio la realtà del WRC.

L'anno successivo, sono diventato dipendente da Magnetic Fields ' upstart Mobil 1 Rally Championship, che all'epoca mi sembrava molto più "hardcore" rispetto ai giochi Codemasters ' e in particolare a V-Rally. Ricordo le fasi estremamente lunghe che richiedevano un tipo diverso di concentrazione, e solo pochi mesi dopo essermi stancato di Mobil 1, principalmente a causa della riluttanza delle auto a slittare o scivolare, Colin McRae Rally 2.0 è stato rilasciato, che era un Colin McRae un po' sovraccarico in termini di grafica, contenuti, livelli, e presentazione. Tutto è stato migliorato, ampliato, raffinato e quindi assolutamente fantastico in questo gioco, che considero ancora uno dei migliori sequel mai realizzati. Ricordo l'interfaccia minimalista e splendidamente progettata, quanto fosse migliore la grafica e come gli interni delle auto fossero ricreati molto più accuratamente, il che ha anche significato che con questo gioco ho iniziato a sterzare dall'interno dell'abitacolo e quindi ho abbandonato del tutto la guida con la bumper cam.

Fu più o meno nello stesso periodo in cui Sega lanciò il sequel di Sega Rally Championship, e anche se all'epoca mi piaceva questo gioco, e anche se oggi mi piace, non riesco a superare quanto fosse deludente rispetto all'iconico originale. La grafica Dreamcast era fantastica per l'epoca, e Sega era riuscita a catturare quella sensazione un po' buffa, divertente e molto arcade giapponese che faceva parte dei giochi AM2 all'epoca, ma guidare le auto da rally non è mai stato così impegnativo in Sega Rally 2 come nel primo gioco. Non è mai stato così buono.

Nel 2004, Warthog ha rilasciato il Richard Burns Rally, sviluppato in Svezia, e sappiamo tutti quanto sia stato un gioco immortale negli ultimi 21 anni e come abbia ricevuto nuova vita da appassionati di modder casalinghi che hanno creato auto, piste, note e miglioramenti sia al motore audio che a quello grafico di questo gioco negli ultimi dieci anni. Oggi, un modder esperto può scaricare il gioco gratuitamente, scaricare 40+ mod diverse gratuitamente, mettere insieme tutto e godersi quella che è forse l'esperienza di rally più impegnativa e impegnativa di sempre, e il gioco che gli appassionati di sim-racing considerano ancora, sotto molti aspetti, l'esperienza definitiva per chi vuole guidare molto veloce con un focus sul realismo, in una foresta di conifere. Da parte mia, ho sempre apprezzato il lavoro di Warthog, mi è sempre piaciuta l'idea di Richard Burns Rally e il livello folle di ambizione che gli sviluppatori ovviamente avevano quando l'hanno realizzato. Tuttavia, non mi è mai piaciuta molto la fisica delle auto perché l'ho trovata molto, molto più difficile che guidare una vera auto da rally su una vera strada da rally. La totale mancanza di aderenza mi è sempre sembrata un'esagerazione un po' folle per rendere il gioco più difficile del necessario, e anche se è sempre stato possibile imparare a guidare secondo le regole Burns, ho sempre cercato altre esperienze di rally oltre a questa, nonostante le sue qualità evidenti (di cui ce ne sono molte).

Dopo Burns e fino al 2015, il rally arcade ha dominato l'intero sottogenere. Rallisport Challenge 2 dello sviluppatore svedese Dice era brillante, così come Colin McRae Dirt, Dirt 2 e diversi altri titoli che puntavano sul "divertimento" piuttosto che sul realismo. Nella primavera del 2013, Kylotonn Games ha rilevato la licenza WRC da Sony (che aveva rilasciato solo giochi scadenti basati sulla licenza ufficiale per diversi anni), e all'inizio della fase WRC KT Games, avevano le persone giuste nei posti giusti per la direzione che intendevano prendere con lo sviluppo. L'assistente produttore dietro GTR 2 di Simbin, Diego Sartori, ha guidato lo sviluppo di WRC 5 e di 6 a 7, e qui c'erano sicuramente qualità che sarebbero andate perse nei capitoli successivi.

Nel 2015, Codemasters ha rilasciato Paul Coleman e il suo piccolo team di 30 persone e il loro progetto di passione, Dirt Rally, che sotto molti aspetti è stato la prima vera simulazione di rally dal 2004 di Richard Burns Rally. Dirt Rally è stato rilasciato quasi subito dopo l'annuncio (beh, quasi) e sembrava uno shock per il sistema sotto molti aspetti, non ultimo considerando che Codemasters lavorava solo su giochi arcade rally negli ultimi dieci anni. La guida era impegnativa, la grafica priva di un eccesso di bloom e altri filtri "appariscenti", e quando oggi parliamo di simulazione rally, spesso viene dimenticata nei circoli più ampi delle sim-racing, il che trovo sia sia un vero peccato che un po' ingiusto.

Sébastien Loeb Rally Evo è stato rilasciato nel 2016 e sviluppato dalla società italiana Milestone. Il produttore dietro il gioco è ora il produttore di Assetto Corsa Rally e voleva già creare un'esperienza di guida più realistica, simile a un simulatore, con il gioco ufficiale di Loeb, ma è stato fermato dall'editore che cercava la "facilità di accesso". Questo compromesso era evidente nel gioco, come sempre, ma non toglieva nulla alle qualità evidenti di Loeb Rally. C'era molto potenziale qui che avrebbe potuto essere sfruttato per creare qualcosa di davvero valido in un sequel. Lo stesso vale per diversi giochi ufficiali WRC KT Games nel corso degli anni. Grafica scadente che non includeva mai davvero la scalatura realistica richiesta dal rally, e una fisica delle auto scadente che faceva girare le auto al minimo movimento o non farle affatto, hanno afflitto diversi di questi giochi, e per me sono stati WRC 10 e WRC Generations (gli ultimi due giochi) a sembrare meno riusciti in termini di pura esperienza di rally.

Tutto meglio allora è stato Dirt Rally 2.0, che è stato lanciato a febbraio 2019 e ha preso tutto ciò di buono del celebre predecessore di Paul Coleman, aggiungendo più auto, più circuiti, più paesi e ancora più velocità. Non mi sono appassionato a Dirt Rally 2.0 fin dall'inizio, però, perché ho sentito che il filtro a sfumatura contraddicesse la fisica realistica delle auto e perché la versione rilasciata mancava di contenuti. Codemasters ha però risolto questo problema, e Dirt Rally 2.0 è cresciuto fino a più che raddoppiare il numero di piste/paesi rally, e la FFB è stata migliorata insieme a diversi altri aspetti. Se guardi il comportamento dell'auto in questo gioco oggi e lo confronti con il rally reale, è relativamente facile vedere che l'aderenza laterale in particolare è esagerata per non finire in territorio Richard Burns Rally. Se questo sia realistico o meno è un argomento di dibattito anche tra veri piloti di rally. Ne ho parlato con il mio amico ed ex campione del mondo J-WRC Patrik Sandell, tra gli altri, che crede che l'aderenza delle gomme ghiaia nuove e morbide sia in realtà diverse volte migliore rispetto a quella che è mai stata in Richard Burns Rally, ad esempio. Altri che si dedicano allo sport, in termini reali, sostengono che l'aderenza laterale nel gioco Codemasters ' sia troppo buona, rendendo troppo facile guidare l'auto velocemente quando svolta. In ogni caso, so di aver passato 2.200 ore su Dirt Rally 2.0 e adoro quel gioco con tutto il mio cuore nero come la fuliggine.

Come tutti sappiamo, EA Sports WRC non era originariamente pensato per basarsi su una licenza ufficiale WRC, limitando così la parte dello sviluppo che voleva aumentare la sensazione di realismo e immersione, anziché il contrario. Ma Codemasters fu acquistato da Electronic Arts, che acquisì la licenza WRC, e Dirt Rally 3.0 cambiò motore di gioco dalla creazione interna Ego Engine a Unreal 4, e l'attenzione si spostò dal realismo a una maggiore "accessibilità" nella guida. Purtroppo. Quello che era iniziato come un vero seguito di uno dei migliori giochi di rally di tutti i tempi è diventato, col tempo e grazie al coinvolgimento di EA, qualcosa che i fan alla fine non volevano, e col senno di poi, sappiamo tutti quanto sia stato un errore EA Sports WRC. Con oltre 6,3 milioni di copie vendute, Dirt Rally 2.0 naturalmente ha superato EA Sports WRC, che non è nemmeno riuscita a vendere 700.000 copie in due anni, e oggi il team è sparito e il gioco è stato interrotto. Tragicamente...

Questo rende ancora più emozionante il fatto che il Sim Racing Expo di quest'anno abbia offerto quella che forse è stata la sorpresa migliore per noi appassionati di rally da molti anni, sotto forma di Assetto Corsa Rally. È stato annunciato a metà ottobre e rilasciato la scorsa settimana (Early Access). Gli sviluppatori, Supernova Games, intendono lavorare al completamento nei prossimi 18 mesi, con il vostro (e mio) aiuto, e già oggi, nella versione 0.1, è chiaro che questo gioco offre la simulazione più realistica del rally come motorsport di sempre. C'è lavoro da fare per il bloccaggio di tutte e quattro le ruote, c'è da fare per mappare come funziona l'acceleratore in tutte le auto, e ci sono dettagli da aggiungere al force feedback del gioco, ma per cominciare, questo è incredibilmente promettente e molto impressionante, non ultimo considerando quanto sia bello guidare e quanto sia davvero incredibilmente bello. Dalla chiusura di EA Sports WRC e da una tristezza intrinseca per il fatto che il rally come hobby videoludico è stato dimenticato, a un risveglio senza eguali, il futuro dei giochi di rally appare improvvisamente più luminoso di quanto non sia stato da molto tempo. Per me, questo meraviglioso sottogenere è sempre stato presente, è sempre stato uno dei preferiti e ha sempre offerto un'esperienza unica, ben lontana da tutto ciò che si chiama corse su circuito. Spero che continui così e che anche tu sia fiducioso per il futuro di tutto ciò che contiene ghiaia ruvida e larghi detini.