Un video scioccante cattura il momento in cui l'F-16 polacco si schianta durante le prove dell'airshow

Le ultime notizie sulla Polonia . Un caccia F-16 polacco è precipitato durante le prove di un airshow della Polonia centrale, uccidendo tragicamente il suo pilota. Ora, il filmato mostra l'aereo che esegue una manovra audace prima di schiantarsi e scivolare lungo la pista in fiamme.

I funzionari hanno confermato che l'aereo era basato vicino a Poznan e che nessuno spettatore è rimasto ferito. Le squadre di emergenza hanno risposto immediatamente, mentre le autorità hanno reso omaggio al coraggio e alla dedizione del pilota. Tra questi, il ministro della Difesa Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

"Un pilota dell'esercito polacco è morto nello schianto di un aereo F-16, un ufficiale che ha sempre servito il suo paese con dedizione e grande coraggio. Rendo omaggio alla sua memoria", ha scritto il ministro della Difesa Wladyslaw Kosiniak-Kamysz su X dopo essere arrivato sulla scena dell'incidente.