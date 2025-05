Una band rap irlandese sta affrontando un forte contraccolpo a seguito di una dichiarazione controversa

HQ

La band rap irlandeseKneecap è in acque molto calde dopo che un video ha iniziato a fare il giro del mondo mostrando uno dei suoi membri che chiede ai suoi fan di uccidere il loro membro del Parlamento locale (MP). La dichiarazione è stata brandita come un "momento di isteria" da Kneecap, ma il danno è già stato fatto in quanto ha persino portato all'intervento della polizia antiterrorismo.

Infatti, mentre ci sono molti che cercano di sostenere il gruppo, molti sostengono che l'intera situazione è esagerata, eKneecap affermano addirittura che si tratta di una campagna diffamatoria contro di loro, ci sono anche molti altri che cercano di vedere la band affrontare ripercussioni. Ciò include la cancellazione dei loro concerti, con gli eventi programmati in arrivo in Germania che sono stati cancellati, e anche lo slot del gruppo a Glastonbury in estate è a rischio.

Secondo BBC News, è in corso una dichiarazione congiunta a sostegno diKneecap che presenta la seguente frase: "La questione di essere d'accordo con le opinioni politiche di Kneecap è irrilevante: è nell'interesse chiave di ogni artista che tutte le espressioni creative siano protette in una società che valorizza la cultura, e che questa campagna di interferenza sia condannata e ridicolizzata".

L'affermazione è stata supportata da Bicep, Annie Mac, The Pogues, Primal Scream e molti altri.

