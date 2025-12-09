Una battaglia dopo l'altra, Sentimental Value e Sinners guidano le nomination ai Golden Globe

HQ

I candidati ai Golden Globe sono stati ufficialmente svelati. Le più grandi star, registi e film dell'anno sono stati onorati (o ignorati) dalla cerimonia di premiazione, che si terrà l'11 gennaio 2026.

Puoi vedere tutti i candidati sul sito dei Golden Globes qui, ma in breve i film più nominati sono One Battle After Another, che ha ottenuto 9 nomination, Sentimental Value che ne ha ottenute 8, e Sinners, che si piazza tra i primi tre con 7 nomination. Tutti film molto meritevoli, e dovremo vedere quale si guadagnerà la maggior parte delle loro categorie.

Altrove, i Golden Globe hanno suscitato un po' di controversia per la categoria film d'animazione e per la categoria di successo al botteghino. I fan di Chainsaw Man sono rimasti tristi nel vedere che non è entrato nella lista, e Ne Zha 2 - il più grande successo al botteghino dell'anno di gran lunga - è stato assente nelle nomination per l'animazione. L'inclusione di Avatar: Fire and Ash e KPop Demon Hunters nella categoria botteghino ha lasciato alcuni in dubbio. Il nuovo film di Avatar non è nemmeno uscito al momento della stesura, e KPop Demon Hunters rimane un film principalmente di successo su una piattaforma di streaming.