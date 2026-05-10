Una breve storia di Wings - Il migliore, e anche l'ultimo, grande gioco di Cinemaware

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Molti probabilmente ricordano Cinemaware soprattutto per Defender of the Crown, che fu la prima grande uscita dell'editore per l'Amiga, ma erano anche dietro a classici come The King of Chicago, It Came from the Desert, Rocket Ranger e, naturalmente, Wings. Anche se Wings non è stato l'ultimo gioco di Cinemaware, è comunque considerato da molti come il canto del cigno della compagnia ed è probabilmente anche l'ultimo gioco a portare con sé il vero DNA di Cinemaware.

Cinemaware è stata fondata dal marito e dalla moglie Robert Jacob e Phyllis Jacob nel 1985. Jacob si era interessato all'industria dei videogiochi in espansione, dove assunse il ruolo di una sorta di agente/intermediario tra i giovani sviluppatori di giochi, sparsi ovunque a programmare vari giochi, e i grandi editori di videogiochi ricchi di denaro, desiderosi di mettere le mani sulle creazioni di questi giovani talenti. A un certo punto, Robert Jacob conobbe il nuovo Commodore Amiga, che all'epoca non era ancora stato rilasciato. Fu subito affascinato dalle molte possibilità della macchina e prese una decisione che avrebbe cambiato la sua vita; Non voleva più essere un agente per altri sviluppatori di giochi, voleva far parte dell'azione lui stesso.

Così, insieme a sua moglie, fondò Cinemaware e, come suggerisce chiaramente il nome (combinando le parole "Cinema" e "Software"), Robert Jacob ebbe la visione che i giochi dovessero "sembrare un film, ma si giocassero come un gioco", un obiettivo molto ambizioso a metà degli anni '80, dato l'hardware disponibile all'epoca. Robert Jacob si alleò con John Cutter, un designer e programmatore di Gamestar, che in precedenza aveva lavorato principalmente su giochi sportivi. Cutter fu il primo dipendente permanente di Cinemaware (c'erano diversi freelance che lavoravano in modo occasionale) e fu produttore associato di Defender of the Crown, ma in seguito divenne l'uomo dietro la progettazione di numerosi titoli più importanti di Cinemaware.

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Sia Jacob che Cutter furono profondamente ispirati dai film classici di Hollywood, cosa evidente quando si osservano alcune delle loro uscite più importanti. Il gioco probabilmente più noto di Cinemaware, Defender of the Crown, è stato ispirato dal film Ivanhoe; The King of Chicago di vari film di gangster come Scarface e Gli intoccabili; It Came from the Desert dei film di mostri degli anni '30; e Rocket Ranger è stato ispirato ai film di fantascienza B degli anni '50. Jacob e Cutter avevano parlato a lungo di realizzare una "storia del pilota", e così la scelta ricadde su Wings quando dovettero decidere il loro prossimo grande progetto. Wings prende il nome dal film muto omonimo del 1927, che era proprio una romantica "storia di pilota" e, incidentalmente, il primo film a vincere un Oscar come Miglior Film; questo accadde nel 1929 ed è, in effetti, l'unico film muto ad aver vinto un premio come Miglior Film agli Oscar.

C'erano molti simulatori di volo e altri giochi di volo per l'Amiga, tra cui il 1942, Banshee e, non ultimo Knights of the Sky. Tuttavia, Jacob ritenne che nessuno di loro catturasse il "romanticismo" e le storie che circondavano i piloti della Prima Guerra Mondiale, incluso il tedesco Manfred von Richthofen (noto anche come "Il Barone Rosso") e il francese René Fonck, che fu il pilota alleato di maggior successo con 75 vittorie confermate. Jacob riteneva che queste stesse storie fossero del tutto assenti nella Seconda Guerra Mondiale, quando l'attenzione era più sulle armi e sui macchinari che sull'eroismo dei giovani che, salendo su quegli aeroplani semplici, non avevano le probabilità a loro favore quando si trattava di tornare vivi a casa.

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Lo sviluppo di Wings iniziò nel 1989 e John Cutter assunse il ruolo di produttore e designer, come spesso aveva fatto in Cinemaware, dove il suo impegno per la profondità narrativa e la presentazione cinematografica aveva contribuito a plasmare lo studio. Rispetto ad altri giochi della fine degli anni '80, l'aspetto visivo dei giochi di Cinemaware è sempre stato di una categoria a parte, rispetto alla grafica di altri giochi, che di solito consisteva in piccole figure quadrate pixelate o piccoli sprite angolari. Un segno dell'impegno di Cinemaware per l'alta qualità visiva si vede nel fatto che, per il loro primo vero titolo importante, Defender of the Crown, hanno assunto il leggendario Jim Sachs come direttore artistico, dando vita a uno dei giochi più belli e suggestivi mai pubblicati su Amiga.

Il problema dei giochi di Cinemaware era spesso che non erano i migliori giochi che si potessero immaginare, e le critiche erano iniziate a emergere qua e là, e non erano passate inosservate a Robert Jacob e John Cutter. Così decisero che Wings doveva essere il gioco più giocabile che Cinemaware avesse mai prodotto, e non furono fatti compromessi da nessuna parte. Nemmeno con la narrazione, perché in realtà Wings è probabilmente il gioco che ha raccontato la storia più completa di Cinemaware.

Se ti fermi un po', Wings non è, in fondo, affatto un simulatore di volo. Sì, nel gioco c'è molto volo, ma in realtà è più un gioco d'avventura che racconta le esperienze di un giovane pilota durante la Prima Guerra Mondiale. L'intera storia è raccontata attraverso il diario del pilota, che offre uno sguardo nei suoi pensieri, nel suo senso di colpa e nella sua paura mentre gli amici muoiono, i piloti scompaiono e la pressione sul giovane pilota aumenta. Le storie nel diario erano ispirate ai racconti di piloti reali della Prima Guerra Mondiale, e questo contribuì a rendere il gioco molto più personale ed emotivo rispetto a quanto avvenuto in altri giochi dell'epoca. A quel punto, molti altri sviluppatori avevano acquisito una solida padronanza dell'hardware Amiga e avevano iniziato a esplorarlo seriamente, spingendolo al limite; Questo ha fatto sì che parecchi giochi sembrassero più demo tecniche giocabili, poiché improvvisamente si concentrava molto sulla tecnologia e sui nuovi dettagli tecnici, piuttosto che sulla storia e sulla narrazione.

Così, pur raccontando una storia avvincente, John Cutter e i suoi designer hanno affrontato le critiche attraverso il gameplay. Wings offre tre diversi tipi di gameplay; le classiche "corse di mitragliamento" in cui, in una visuale isometrica, si vola a bassa quota e si attacca i bersagli a terra con la mitragliatrice (molto simile al popolarissimo Blue Max del Commodore 64); ci sono missioni di bombardamento dall'alto, che sono leggermente più tattiche della sezione "mitragliamento"; e infine, ci sono combattimenti aerei in 3D completo, in alto sopra i campi verdi e le foreste.

Il gioco reagiva a come ti comportavi nelle varie missioni, tra le altre cose, il tono del diario diventava più cupo se ti comportavi male. Il gioco conteneva più di 200 missioni, ma rischiavi di perderne alcune. Wings era progettato in modo tale che il diario coprisse un periodo fisso, e se venivi ferito o ritirato dal servizio, potevi saltare diverse missioni mentre eri lontano dal fronte.

Wings era un progetto importante, e Robert Jacob e il suo team avevano imparato dai problemi incontrati durante lo sviluppo di Defender of the Crown. Il gioco è stato sviluppato in soli 10-12 mesi e il team era più di 12 persone, molto più del gruppo tipicamente coinvolto nella produzione del gioco all'epoca. Wings è stato rilasciato per Amiga 500 e Amiga 1000 nell'ottobre 1990; fu il gioco più completo di Cinemaware e si rivelò un successo sia di critica che commerciale per la compagnia.

È considerato da molti il miglior gioco di Cinemaware (anche se Defender of the Crown è probabilmente ricordato soprattutto da molti) e uno dei migliori giochi narrativi mai realizzati su Amiga. Non era nemmeno un gioco economico da produrre, poiché non esistono cifre ufficiali sui costi di sviluppo, ma basandosi su interviste precedenti e varie stime, si pensa che Wings possa essere costato tra 300.000 e 500.000 dollari per essere sviluppato, circa 3-4 volte superiore a un tipico gioco Amiga dell'epoca.

Wings era uno dei giochi più impegnativi al momento della sua uscita, poiché richiedeva effettivamente 1 MB di RAM, il doppio rispetto a un Amiga 500 standard, e quattro volte più di quanto offriva un Amiga 1000 standard. Ciò significava che, al momento del lancio, Wings funzionava solo su macchine Amiga equipaggiate con espansioni RAM di almeno 1 MB, e non molte persone ne avevano all'epoca. Poco dopo fu rilasciata una versione da 512 KB; I giochi erano in gran parte identici, ma alcune delle sequenze più cinematografiche erano state rimosse da questa edizione. Tra l'altro, il gioco veniva fornito su tre floppy disk a causa della grande quantità di grafica che conteneva, mentre la versione da 512 KB era fornita su due floppy disk.

Wings è stato l'ultimo grande gioco di Cinemaware. I problemi finanziari avevano cominciato a crescere per Cinemaware e, sebbene Wings fosse stato il loro miglior gioco fino a quel momento, non fu sufficiente a salvare l'azienda, che dovette chiudere l'anno successivo all'uscita. Probabilmente non ha aiutato il fatto che, poco dopo l'uscita di Wings, Cinemaware abbia speso la cifra di 700.000 dollari per una versione CD di It Came from the Desert, che NEC aveva chiesto loro di produrre per la loro console CD TurboGrafx. Quello potrebbe essere stato il progetto che alla fine ha prosciugato le casse di Cinemaware. La cosa più ironica è probabilmente che il gioco non fu completato prima che Cinemaware dovesse chiudere e fu completato indipendentemente da Cinemaware con un budget ristretto l'anno successivo.

Molti ricorderanno a Wings come a uno dei migliori giochi del Commodore Amiga. È stato rilasciato solo per Amiga nella sua forma originale, ma da allora è stato rilasciato in versioni aggiornate per Game Boy Advance (2003), BlackBerry (2013), PC (2014) e Mac (2015). Ma, come è tipico di queste versioni aggiornate, prodotte senza il coinvolgimento di chi ha creato il gioco originariamente, non erano affatto carismatiche come il gioco originale.

Cinemaware è stato uno degli studi di sviluppo più intransigenti degli anni '80 e ha contribuito a lasciare un enorme impatto sull'intera industria videoludica con Wings, Defender of the Crown e diversi altri giochi. Ci hanno mostrato come anche i giochi potessero essere presentati, cioè con una storia emotiva e una qualità visiva molto superiore a quella degli altri. In un'intervista successiva, Robert Jacob ha descritto Wings come il gioco più completo di Cinemaware e quello che ha davvero realizzato la sua visione originale per Cinemaware, ovvero creare giochi che "sembrassero un film, ma si giocassero come un gioco".