Brutale battaglia sul campo in Brasile si conclude con l'espulsione di 23 giocatori e gravi infortuni

Cruzeiro ha vinto l'Atlético Mineiro 1-0 nella finale del Campeonato Mineiro, una lega di due mesi nello stato brasiliano di Minas Gerais, che è stata quasi sempre vinta da uno dei due (Cruzeiro ha interrotto una striscia vincente di sei anni contro l'Atlético, che è anche una delle migliori squadre brasiliane ad aver vinto la Serie A nel 2021).

La partita, però, si concluse con una grande rissa tra giocatori, che portò a 23 cartellini rossi consecutivi. È successo quando la partita stava per finire, così l'arbitro ha semplicemente annunciato la fine della partita al 96° minuto dopo che la maggior parte dei giocatori era stata espulsa...

Ecco la sequenza completa, inclusi il brutale intervento del portiere Everson e il ginocchio al giocatore del Cruzeiro che ha acceso la battaglia. Everson ha subito un colpo brutale pochi secondi dopo...

La battaglia accesa, con pugni e calci, è iniziata quando Everson ha placcato e ha piantato il ginocchio sopra il centrocampista di Cruzeiro, Christian. "Dopo essere stato fallo, ha atterrato l'avversario, si è lanciato contro di lui e ha colpito brutalmente il suo avversario, il numero 88, in faccia con il ginocchio", ha scritto l'arbitro nel suo rapporto, come riportato da GOAL.

I suoi compagni sono corsi a difenderlo, spingendo Everson, che si è colpito alla testa contro il palo, rimanendo gravemente ferito e sanguinante.

Il caos è stato così grande che persino il Guinness dei Primati è intervenuto per chiarire che questo non ha battuto il record di cartellini rossi in una partita di calcio: il record è detenuto da una partita argentina di Primera D nel 2011... con 36 giocatori espulsi. A quanto pare, è stato un record vergognoso nel calcio brasiliano.