Una canzone su PlayStation domina la lista di Itunes in Giappone

Non sorprende che i videogiochi siano popolari in Giappone. Ora una canzone su una console è anche la più popolare in tutto il paese. Almeno su Itunes. Coinvolge il duo Yoasobi, che ha firmato un contratto con Sony per celebrare il 30° anniversario di PlayStation (30 dicembre 1994 in Giappone). Sulla pagina YouTube di PlayStation Japan, la canzone Players è stata vista 2,32 milioni di volte in tre giorni. Gli Yoasobi sono in qualche modo familiari al pubblico giapponese in quanto hanno realizzato le sigle di anime come Blue Period e Oshi no Ko.