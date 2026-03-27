Una cartuccia Game Boy potrebbe essere falsa, ma c'è un'app per verificarlo

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Il retrogaming e il collezionismo possono essere un'attività redditizia o un hobby serio, ma sappiamo anche che esistono di falsi in giro. Come riportato da Time Extension e Retro Dodo, Epilogue ha rilasciato un'applicazione per smartphone chiamata Retrace, che funziona con l'operatore GB permettendoti di verificare se una cartuccia è autentica.

E cos'è un GB Operator, vi chiederete? È un adattatore in grado di accettare cartucce Game Boy, Game Boy Color e Game Boy Advance. E poi esegue quelle cartucce sul tuo computer tramite emulazione.

La nuova app per smartphone Retrace rende tutto più semplice rispetto a prima, soprattutto se sei in giro a comprare giochi per Game Boy e vuoi fare un test prima di consegnare i tuoi soldi. Time Extension afferma che "c'è un serio affare nel produrre cartucce false a basso costo, e questo potrebbe essere il modo ideale per proteggersi da questo".

Usare l'app Retrace con GB Operator sembra piuttosto semplice, visto che devi semplicemente "scaricare il tuo GB Operator, assicurarti che abbia l'ultimo firmware e scaricare l'applicazione Retrace per il tuo telefono. Collega l'operatore GB al telefono con un cavo USB-C, inserisci una cartuccia, e non solo ti dirà se è autentico, ma ti darà anche il prezzo tipico per quel gioco".