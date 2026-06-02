Una città galleggiante per 80.000 persone potrebbe finalmente diventare realtà

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La città galleggiante potrebbe diventare realtà. Sì, hai letto bene. La Freedom Ship è tornata sulle notizie, una nave lunga quasi 1,8 chilometri con spazio fino a 80.000 persone.

Secondo i rapporti, la Freedom Ship è pensata per funzionare come una comunità permanente in mare, piuttosto che come una semplice nave da crociera di lusso. L'idea è che circa 50.000 persone potranno vivere a bordo, mentre ci sarà spazio anche per un equipaggio di circa 20.000 e 10.000 visitatori.

Il piano è che la Nave della Libertà contenga praticamente tutto ciò di cui si potrebbe aver bisogno. Dalle scuole alle aziende, banche, negozi, ristoranti e parchi. Sì, anche un sistema di trasporto proprio sotto forma di tram. Tutto questo mentre la Nave della Libertà viaggia lentamente intorno al mondo in un viaggio intorno al mondo che durerà tra i due e i tre anni.

Il concetto è stato disegnato per la prima volta nei primi anni '90 da Norman Nixon, e ora la Freedom Cruise Line International sta lavorando per dare vita al progetto. Al momento, stanno cercando investitori per coprire il costo stimato di costruzione di circa 16 miliardi di dollari. Se il finanziamento dovesse essere realizzato, la gestione del progetto spera di iniziare la costruzione entro i prossimi anni.