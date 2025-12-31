Una collisione ferroviaria a Machu Picchu uccide una persona, ferisce circa 30 turisti

HQ

Una collisione frontale tra due treni turistici vicino a Machu Picchu martedì ha causato la morte di una persona e circa 30 feriti, ha riferito la polizia peruviana.

La vittima era un operaio ferroviario, secondo la polizia di Cuzco, che ha confermato che i servizi ferroviari tra Machu Picchu e la città di Cuzco sono stati sospesi a seguito dell'incidente.

L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio vicino a Qoriwayrachina, quando un treno proveniente da Machu Picchu si è scontrato con un altro diretto verso il sito, ha riferito l'operatore ferroviario. La causa della collisione non è ancora stata resa nota.

Immagini trasmesse dai media locali mostravano carrozze con finestre rotte e metallo ammaccato incanati lungo un tratto stretto di binario circondato da fitte foreste e formazioni rocciose.

Machu Picchu, sito patrimonio mondiale dell'UNESCO costruito nel XV secolo dagli Inca, attira circa 1,5 milioni di visitatori all'anno, la maggior parte dei quali vi raggiunge in treno passando per la città di Aguas Calientes.

Il turismo verso il sito è aumentato drasticamente negli ultimi anni, anche se l'accesso ferroviario è stato periodicamente interrotto da proteste e disordini politici, aumentando la pressione su una via di trasporto già molto trafficata.