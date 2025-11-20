"Una Coppa del Mondo che unisce il mondo": il presidente della CONMEBOL riapre il dibattito sulla Coppa del Mondo a 64 squadre

HQ

La Coppa del Mondo 2026 negli Stati Uniti, in Messico e in Canada sarà già la più grande Coppa del Mondo FIFA di sempre, con 48 squadre invece delle solite 32. I risultati si vedono: altri paesi inaspettati si sono qualificati (Haiti, per la seconda volta in assoluto, o Curaçao per la prima volta, un paese con solo 150.000 abitanti), offrendo scene di gioia indimenticabili. Ma se la Coppa del Mondo fosse ancora più grande?

Da anni si parla di una Coppa del Mondo 2030 con 64 squadre. La prossima edizione della competizione FIFA sarà già un punto di riferimento, avendo luogo su tre continenti (è ospitata da Spagna, Portogallo e Marocco, e alcune partite della fase a gironi si giocheranno in Argentina, Uruguay e Paraguay, per celebrare il centenario della Coppa del Mondo, iniziata in Uruguay).

L'idea è stata promossa dai presidenti uruguaiano e paraguaiano, oltre al presidente della CONMEBOL, Alejandro Domínguez (che è paraguaiano). Nonostante non abbia un consenso con le altre confederazioni calcistiche (che per lo più si oppongono all'idea di una Coppa del Mondo a 64 squadre), Domínguez ha insistito mercoledì scorso sulla "grande opportunità di fare qualcosa che unisca il mondo, di portare il calcio a più persone e di avere un tipo di celebrazione completamente diverso" (tramite EFE).

Domínguez ha parlato durante una conferenza stampa sulla finale Copa Sudamericana, la Coppa del Sudamericano, tra Lanús e Atlético Minero sabato prossimo. Il presidente della CONMEBOL ha chiesto di riaprire il dibattito e di studiare la sua proposta per la Coppa del Mondo 2030, non come un nuovo standard ma come modo per fare qualcosa di davvero speciale, "e, per una volta, si tratta di avere una Coppa del Mondo che unisca il mondo".

Ti piacerebbe vedere una Coppa del Mondo con 64 squadre in futuro? Sicuramente permetterebbe a più squadre di qualificarsi e avere una possibilità, ma potrebbe trasformarsi in un incubo logistico per i paesi ospitanti...