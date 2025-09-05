Una CRS R34 GTR di Nismo Omori è stata venduta all'asta per 760.000 dollari

HQ

Nissan ha lanciato l'esclusivo programma CRS attraverso lo stabilimento Nismo di Omori, che prevede la ricostruzione del peggior modello Spec-V della vecchia Nissan Skyline GTR (R34) e l'addebito di una cifra enorme per ogni esemplare. Il prezzo parte da $ 500.000 e se desideri dettagli Z-tune o parti Nur, costa poco più di un milione di dollari.

Anche il tempo di attesa è di quasi due anni in questo momento, il che significa che le auto finite valgono un sacco di soldi per gli impazienti. Hagerty e l'ex profilo di Speed Hunters Larry Chen hanno recentemente partecipato a un'asta in cui un CRS è stato venduto per $ 760.000, dove il suo amico di Top Rank ha cercato di pizzicarlo per poco meno di $ 600.000, ma ha fallito.