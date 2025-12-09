news
Arcane Eats
Una demo di Arcane Eats è appena uscita durante la Wholesome Snack Showcase
Fatti un primo assaggio del roguelike deckbuilder prima del suo lancio nel 2026.
Come parte del Wholesome Snack Showcase, che mette in luce tantissimi promettenti videogiochi indie, è stato appena rivelato che lo sviluppatore Wonderbelly Games ' Arcane Eats ora ha una demo dedicata che puoi provare a partire dal momento.
In vista del lancio completo del deckbuilder roguelike nel 2026, ora puoi avere un'anteprima del gioco per sperimentare la creazione culinaria disponibile e la sfida di essere uno chef esperto in un mondo fantastico che cerca di creare un menù adatto a ogni tipo di cliente unici.
Vai subito su Steam per scaricare questa demo e per saperne di più da Arcane Eats, non dimenticare di leggere la nostra anteprima dedicata e promettente della Gamescom 2025.