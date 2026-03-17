Una demo di Kusan: City of Wolves è appena arrivata su PC, PS5 e Xbox Series X /S

Cerchi un'azione intensa dall'alto in cui affondare i denti? Se sì, potresti voler dare un'occhiata a Kusan: City of Wolves, uno sparatutto veloce ed emozionante che sembra combinare un tiro serrato con combo di colpi.

Previsto per il lancio entro la fine dell'anno e una data ancora indefinita, il gioco arriverà su PC tramite Steam, PlayStation 5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch, e con questo previsto per i prossimi mesi, l'editore PQube e lo sviluppatore CircleFromDot hanno ora rivelato che una demo del gioco è disponibile al momento della stesura, su tutte le piattaforme tranne Switch, che avrà la demo in un secondo momento.

Questa demo, di cui puoi assaggiare il nuovo trailer qui sotto, è considerata una "fetta focalizzata" del gioco più ampio, in cui i giocatori potranno distruggere l'ambiente, raccogliere dardi, acquisire potenziamenti e altrimenti abbattere e tagliare i nemici nei livelli illuminati dal neon.

Assicurati di dare un'occhiata alla demo ora e resta sintonizzato per ulteriori informazioni sulla data di lancio del gioco.