Una demo di Mirage: Miracle Quest è ora disponibile

Il Wholesome Snack Showcase ha avuto qualche sorpresa da condividere con i fan riguardo alle ombre di scatto, e su questo fronte abbiamo ancora più novità da condividere.

Lo sviluppatore Toe Bean Club è apparso per rivelare che la prossima avventura RPG Mirage: Miracle Quest, che verrà lanciata su PC e forse anche su console in futuro, ora offre una demo dedicata che potete scaricare e provare di persona partecipando a Steam.

Sì, puoi entrare e assaggiare il gioco in anticipo per decidere se aggiungere il gioco alla tua lista dei desideri. Per quanto riguarda ciò che offre la demo, ci viene detto che include il capitolo iniziale del gioco, in cui facciamo il ruolo di esorcisti freelance e dobbiamo superare alcune prove iniziali nel splendido mondo dipinto a mano.

Visiterai Mirage: Miracle Quest ?